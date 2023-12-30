Два человека погибли и трое пострадали в ДТП под Саратовом
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
ДТП произошло около села Смелость Пугачёвского района в 05:35 мск.
«По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2114 под управлением мужчины 1982 года рождения и ВАЗ-2111 под управлением мужчины 1980 года рождения», — отметили в ведомстве.
В результате аварии один мужчина погиб на месте, а ещё один скончался в больнице. Ещё трое были госпитализированы, включая 14-летнего подростка.
Ранее сообщалось, что в Кузбассе грузовик насмерть задавил ребёнка, катавшегося во дворе с горки.