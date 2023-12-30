Два человека погибли и трое пострадали в ДТП под Саратовом

Два человека погибли и ещё трое получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Саратовской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло около села Смелость Пугачёвского района в 05:35 мск.

«По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2114 под управлением мужчины 1982 года рождения и ВАЗ-2111 под управлением мужчины 1980 года рождения», — отметили в ведомстве.

В результате аварии один мужчина погиб на месте, а ещё один скончался в больнице. Ещё трое были госпитализированы, включая 14-летнего подростка.

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