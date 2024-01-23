В ТиНАО построили 380 км автодорог с 2012 года

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 2012 года в ТиНАО построено более 380 км дорог и 40 пешеходных переходов

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Только в прошедшем году было проложено больше 36 км. Осенью запустили движение по трассе Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево. Помимо дороги, были возведены три искусственных сооружения: путепровод через ж/д пути Курского направления, эстакада вдоль Варшавского шоссе и мост через Десну», — написал Собянин.

Он также добавил, что в конце 2023 года завершили строительство дублёра Боровского шоссе, благодаря которому улучшилась транспортная доступность станции метро «Новопеределкино».

До 2026 года планируется построить и реконструировать ещё 112 км дорог.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют построить 39 станций метро до 2034 года. Работы начались уже на 15 объектах.