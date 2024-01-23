В ТиНАО построили 380 км автодорог с 2012 года
Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Только в прошедшем году было проложено больше 36 км. Осенью запустили движение по трассе Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево. Помимо дороги, были возведены три искусственных сооружения: путепровод через ж/д пути Курского направления, эстакада вдоль Варшавского шоссе и мост через Десну», — написал Собянин.
Он также добавил, что в конце 2023 года завершили строительство дублёра Боровского шоссе, благодаря которому улучшилась транспортная доступность станции метро «Новопеределкино».
До 2026 года планируется построить и реконструировать ещё 112 км дорог.
Ранее сообщалось, что в Москве планируют построить 39 станций метро до 2034 года. Работы начались уже на 15 объектах.