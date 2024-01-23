RT в Telegram
Подпишись

В ТиНАО построили 380 км автодорог с 2012 года

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 2012 года в ТиНАО построено более 380 км дорог и 40 пешеходных переходов
В ТиНАО построили 380 км автодорог с 2012 года

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Только в прошедшем году было проложено больше 36 км. Осенью запустили движение по трассе Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево. Помимо дороги, были возведены три искусственных сооружения: путепровод через ж/д пути Курского направления, эстакада вдоль Варшавского шоссе и мост через Десну», — написал Собянин.

Он также добавил, что в конце 2023 года завершили строительство дублёра Боровского шоссе, благодаря которому улучшилась транспортная доступность станции метро «Новопеределкино».

До 2026 года планируется построить и реконструировать ещё 112 км дорог.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют построить 39 станций метро до 2034 года. Работы начались уже на 15 объектах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить