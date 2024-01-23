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Кабмин: Путину вскоре доложат о переводе чиновников на отечественные автомобили

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Правительство России до 1 февраля направит президенту России Владимиру Путину доклад о том, как выполняется его поручение пересадить чиновников на отечественные автомобили.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

«Доклад президенту будет направлен в установленный срок», — передаёт ТАСС.

Ранее в Госдуме рассказали о процессе замены служебных автомобилей на отечественные.

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