Кабмин: Путину вскоре доложат о переводе чиновников на отечественные автомобили

Правительство России до 1 февраля направит президенту России Владимиру Путину доклад о том, как выполняется его поручение пересадить чиновников на отечественные автомобили.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства России. «Доклад президенту будет направлен в установленный срок», — передаёт ТАСС. Ранее в Госдуме рассказали о процессе замены служебных автомобилей на отечественные.