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На главной сцене выставки «Россия» зажгут огонь семейного очага «Сердце России»

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Во вторник, 23 января, на главной сцене международной выставки-форума «Россия» зажгут огонь семейного очага «Сердце России», который отправят во все российские регионы.
На главной сцене выставки «Россия» зажгут огонь семейного очага «Сердце России»
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Как рассказали организаторы, лампаду с огнём из Свято-Троицкого монастыря в Муроме на выставку привезёт семья Терентьевых.

«В этом году исполнилось 25 лет нашей совместной жизни, это самое замечательное время в нашей жизни», — поделился Михаил Терентьев. 

«Сердце России» представляет собой инсталляцию в форме сердца, перед которой зажгут семейный очаг. Отмечается, что в церемонии примут участие семейные династии из всех регионов России, семьи участников специальной военной операции, а также представители ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

Семья Терентьевых передаст огонь семейной паре из Крыма, которая состоит в браке уже на протяжении 40 лет. 

От семейного очага пламя зажгут ещё в 12 лампадах, которые династии доставят в Москву, Крым, Якутию, Кузбасс, ЯНАО, Татарстан, Северную Осетию, Волгоградскую область, Коми, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Затем огонь семейного очага распространят по остальным российским регионам.

Ранее сообщалось, что на Всероссийский семейный форум «Родные — любимые» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ съехались династии со всей страны.

Участники форума рассказывают о семейных ценностях и традициях, проводят интересные экскурсии для посетителей, а также делятся личным опытом о том, как выстроить доверительные отношения с детьми и мотивировать их профессионально развиваться.

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