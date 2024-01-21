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На форум «Родные — Любимые» на выставке «Россия» съехались династии со всей страны

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На всероссийский семейный форум «Родные — Любимые» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ съехались династии со всей страны.
На форум «Родные — Любимые» на выставке «Россия» съехались династии со всей страны
  • РИА Новости

«Участники форума рассказывают о семейных ценностях и традициях, проводят интересные экскурсии посетителям, делятся личным опытом о том, как выстроить доверительные отношения с детьми и мотивировать их профессионально развиваться», — сообщили организаторы.

Отмечается, что для гостей подготовили семейные мастер-классы, интерактивные лекции, конкурсы, семейное катание на коньках, уличные гулянья, театрализованные постановки, авторские экскурсии, дегустации национальных блюд и ярмарки.

Ранее на выставке «Россия» на ВДНХ представили работы из коллекции Международного собрания детского рисунка Российской академии образования и произведения победителей всероссийского конкурса детского рисунка «Россия будущего».

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