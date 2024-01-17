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На выставке «Россия» показали работы победителей Всероссийского конкурса рисунка

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На выставке «Россия» на ВДНХ представили работы из коллекции Международного собрания детского рисунка Российской академии образования и произведения победителей Всероссийского конкурса детского рисунка «Россия будущего».
На выставке «Россия» показали работы победителей Всероссийского конкурса рисунка
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Экспозиция «Маленькие творцы большой Родины. Детские рисунки 1920–2020-х годов» в Доме культуры показывает, как мечты детей XX века стали достижениями современной России.

Гости выставки могут увидеть 48 рисунков, отражающих быт и мечты школьников советской эпохи и современной России. На картинах — неизменные ценности и устремления разных поколений ребят, достижения страны, которыми гордились дети раньше и гордятся сейчас.

«Вы увидите, как 100 лет назад представляли себе будущее России. Последние рисунки датированы 2023 годом, они посвящены видению будущего России», — рассказала президент Российской академии образования Ольга Васильева.

Рисунки детей XX века, в которых отражено видение России в будущем, нашли воплощение в достижениях России XXI века, отметила заместитель гендиректора Выставки «Россия» Анастасия Звягина.

«Эта выставка уникальна: мы видим здесь мечты детей, которые они излагали на бумаге 100 лет назад. Мы видим, что мечты, которые они рисовали, стали былью в наши дни», — отметила она.

Ранее российский лидер Владимир Путин высказал предложение продлить международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ. По его мнению, её можно продлить как минимум на летний период.

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