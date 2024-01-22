В Тульской области появятся новые меры поддержки семей
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Как сообщает Тульская служба новостей, об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве.
Зампред областного кабмина Дмитрий Марков рассказал, что в 2024 году будет проведено 120 мероприятий по девяти основным направлениям.
В частности, в регионе реализуют такие проекты, как «Спортивная семья», «Школа семейной жизни» и «Здоровье семьи (репродуктивное здоровье)».
Ранее сообщалось, что в Московской области на меры поддержки семей с детьми предусмотрено порядка 45 млрд рублей в 2024 году.