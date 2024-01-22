RT в Telegram
Подпишись

В Тульской области появятся новые меры поддержки семей

Короткая ссылка
В Тульской области планируют разработать дополнительные меры поддержки семей в рамках Года семьи — 2024.
В Тульской области появятся новые меры поддержки семей
  • Gettyimages.ru
  • © MoMo Productions

Как сообщает Тульская служба новостей, об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве.

Зампред областного кабмина Дмитрий Марков рассказал, что в 2024 году будет проведено 120 мероприятий по девяти основным направлениям.

В частности, в регионе реализуют такие проекты, как «Спортивная семья», «Школа семейной жизни» и «Здоровье семьи (репродуктивное здоровье)».

Ранее сообщалось, что в Московской области на меры поддержки семей с детьми предусмотрено порядка 45 млрд рублей в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить