В Тульской области появятся новые меры поддержки семей

В Тульской области планируют разработать дополнительные меры поддержки семей в рамках Года семьи — 2024.

Как сообщает Тульская служба новостей, об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве.

Зампред областного кабмина Дмитрий Марков рассказал, что в 2024 году будет проведено 120 мероприятий по девяти основным направлениям.

В частности, в регионе реализуют такие проекты, как «Спортивная семья», «Школа семейной жизни» и «Здоровье семьи (репродуктивное здоровье)».

Ранее сообщалось, что в Московской области на меры поддержки семей с детьми предусмотрено порядка 45 млрд рублей в 2024 году.