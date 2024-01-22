На уроке «Разговоры о важном» обсудили полное освобождение Ленинграда от блокады

На уроке «Разговоры о важном» обсудили 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от блокады.

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на Telegram-канал «Разговоры о важном».

Главным героем занятия стала почётный гражданин Санкт-Петербурга, жительница блокадного Ленинграда, блокадный учитель Надежда Строгонова.

«Важно понимать, какой ценой досталась эта их жизнь. Когда рассказываешь о том, как жили в блокаде, у каждого ребёнка, даже у самого чёрствого, дрогнет сердце. Детям самое главное пожелание — это дружба. Что один не сделает, сделаете вместе», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в учреждениях культуры Нижнего Новгорода проведут проект «900 строк о блокаде».