В Нижнем Новгороде рассказали о проекте «900 строк о блокаде»

В учреждениях культуры Нижнего Новгорода проведут проект «900 строк о блокаде».

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Департамент культуры.

«Нижний Новгород вместе со всей Россией отдаёт дань подвигу, которому нет примеров в истории. 80 лет назад закончились 900 страшных дней блокады Ленинграда. Память о подвиге солдат, о мужестве и невероятной стойкости жителей Ленинграда осталась в рассказах выживших, в документах и мемориалах», — заявили в ведомстве.

С 25 по 27 января артисты муниципальных театров, сотрудники музеев, библиотек и домов культуры будут читать стихи и прозу о блокаде.

Кроме того, в муниципальных учреждениях состоится 80 тематических акций.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прошёл праздничный концерт «Непокорённый герой — Ленинград», посвящённый 81-й годовщине прорыва фашистской блокады.