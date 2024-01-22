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На Кубани реализуют 82 проекта в рамках государственно-частного партнёрства

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе реализуют 82 проекта в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП).
На Кубани реализуют 82 проекта в рамках государственно-частного партнёрства
  • © admkrai.krasnodar.ru

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Общий объём инвестиций по ним составляет более 143,5 млрд рублей, из которых 87,2 млрд — частные средства. Мы уделяем особое внимание проектам в сфере ЖКХ, образования, развития транспортной инфраструктуры. Их реализация позволит значительно улучшить качество жизни», — сказал Кондратьев.

Отмечается, что также планируется построить в Краснодаре 14,6 км трамвайных линий, закупить 90 вагонов, построить пять школ в Анапе, Армавире и Новороссийске, возвести очистные сооружения в Геленджике, модернизировать системы водоснабжения и водоотведения в Краснодаре.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае построили 78 детсадов с 2013 года.

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