В Ставропольском крае построили 78 детсадов с 2013 года

В Ставропольском крае построили 78 детских садов с 2013 года. Пять дошкольных учреждений ввели в эксплуатацию в 2023-м.

Об этом сообщает ИА «Победа26».

«Мы завершаем реализацию нацпроекта «Демография» в этой части, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Мы построили пять садов. Один из них расположен в Михайловске, два — в Нефтекумском городском округе (Ачикулак, Новкус-Артезиан), а также в Ставрополе и селе Заветном Кочубеевского округа», — заявил на брифинге и. о. министра строительства и архитектуры региона Валерий Савченко.

В настоящее время в регионе строят ещё два детских сада — один в Курском округе по нацпроекту «Образование», второй — в Предгорном округе по краевой госпрограмме «Развитие образования».

Ранее «Утро.ру» сообщало, что новую школу открыли в районе Тропарёво-Никулино.