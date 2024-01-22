ЦОДД призвал водителей пересесть на общественный транспорт из-за снегопада
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Метро, МЦК и МЦД работают в штатном режиме, автобусы и такси ездят быстрее благодаря выделенным полосам.
«Будьте аккуратны за рулём, избегайте резких манёвров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Внимательно следите за дорогой, не отвлекайтесь на телефон. Это сделает поездку безопасной для вас и других участников движения», — говорится в Telegram-канале Дептранса.
За ситуацией на дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве.