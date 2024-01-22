Эпидемиолог Баланова объяснила данные Росстата об ожирении

Ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Юлия Баланова в беседе с RT прокомментировала данные Росстата об ожирении среди россиян.

По её словам, опубликованные Росстатом данные о заболеваемости россиян ожирением основаны на данных обращаемости граждан в лечебно-профилактические учреждения.

«Рост больных ожирением во многом связан с проводимой в России информационно-коммуникационной кампанией, увеличением информированности населения и как следствие — возрастающей обращаемостью в лечебно-профилактические учреждения с этой проблемой. Соответственно, система здравоохранения по этому направлению работает более активно», — объяснила она.

Собеседница RT отметила, что после пандемии COVID-19 отмечается тенденция к росту обращаемости граждан в медицинские организации.

«Также следует отметить, что в отличие от данных, собранных по обращаемости, итоги обследования представительной выборки населения России 35—74 лет, полученные в ходе крупнейшего в современной российской эпидемиологии исследования «Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в регионах России» (ЭССЕ-РФ3), не показали существенной динамики распространённости ожирения в стране», — заключила она.

Ранее в Росстате рассказали о 419 тыс. новых случаев ожирения, выявленных в 2022 году среди россиян.