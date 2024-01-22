В Петербург приедут жители блокадного Ленинграда из десяти стран

В Санкт-Петербург с 25 по 29 января приедут свыше 50 жителей блокадного Ленинграда из более чем десяти стран. Они примут участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию полного освобождения города.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Город посетят жители Абхазии, Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Туркмении, Узбекистана, Эстонии.

«Петербург старается поддерживать жителей блокадного Ленинграда независимо от того, где они сейчас проживают. Мы не делим блокадников на своих и чужих — они все для нас родные люди. Мы всегда ждём их в гости, приглашаем вместе отметить памятные даты, окружаем заботой и вниманием», — заявил губернатор Александр Беглов.

В частности, запланирована церемония возложения венков и цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Ранее сообщалось, что в Выборге запустили акцию «Блокадная ласточка», приуроченную к 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады фашистских захватчиков.