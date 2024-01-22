В Выборге ряд мероприятий проходит в рамках акции «Блокадная ласточка»
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Программы, приуроченные к памятной дате, пройдут в городских учреждениях культуры, сообщает Выборг ТВ.
Так, в библиотеке Алвара Аалто состоится выставка работ воспитанников школ искусств Выборга и Светогорска «Блокадный альбом — о прошлом для будущего».
Во Дворце культуры покажут музыкально-драматический спектакль «Дети войны и победы» и постановку «Мне тебя забыть бы надо».
Также в городе пройдут кинопоказы, концерты, театральные постановки. А на Красной площади прозвучат стихи блокадного Ленинграда.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прошёл праздничный концерт «Непокорённый герой — Ленинград».