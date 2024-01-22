В Выборге ряд мероприятий проходит в рамках акции «Блокадная ласточка»

В Выборге запустили акцию «Блокадная ласточка», приуроченную к 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады фашистских захватчиков.

Программы, приуроченные к памятной дате, пройдут в городских учреждениях культуры, сообщает Выборг ТВ.

Так, в библиотеке Алвара Аалто состоится выставка работ воспитанников школ искусств Выборга и Светогорска «Блокадный альбом — о прошлом для будущего».

Во Дворце культуры покажут музыкально-драматический спектакль «Дети войны и победы» и постановку «Мне тебя забыть бы надо».

Также в городе пройдут кинопоказы, концерты, театральные постановки. А на Красной площади прозвучат стихи блокадного Ленинграда.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прошёл праздничный концерт «Непокорённый герой — Ленинград».