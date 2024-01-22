РКН проверяет информацию о возможной утечке данных клиентов Альфа-Банка

Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных клиентов Альфа-Банка.

Об этом RT сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы появившемся в свободном доступе текстовом файле, содержащем данные клиентов Альфа-Банка.

В самом банке назвали эти сообщения фейком.