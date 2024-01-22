РКН проверяет информацию о возможной утечке данных клиентов Альфа-Банка
Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных клиентов Альфа-Банка.
- globallookpress.com
- © Vladimir Baranov
Об этом RT сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы появившемся в свободном доступе текстовом файле, содержащем данные клиентов Альфа-Банка.
В самом банке назвали эти сообщения фейком.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: