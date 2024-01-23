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За катание на привязанных к авто тюбингах предложили ввести уголовное наказание

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести наказание за катание на привязанных к автомобилям тюбингов с детьми и иные действия, сопряжённые с созданием угрозы жизни и здоровью детей. Копия письма на имя премьера Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
За катание на привязанных к авто тюбингах предложили ввести уголовное наказание
  • Gettyimages.ru
  • © Vera_Petrunina

В качестве примера он приводит ситуацию с катанием более десяти тюбингов, привязанных к автомобилю, в Мытищах. При этом на видео с места события видно, что движение осуществляется по дороге общего пользования, что создаёт непосредственную угрозу для здоровья и жизни участников катания, добавил Хамзаев.

Он также отметил, что законодательство в настоящее время не содержит чёткой формулировки относительно наказания за подобные опасные действия. Зачастую за подобные деяния в отношении водителей составляются административные протоколы за нарушение требований к перевозке детей с наложением незначительных штрафов, заметил Хамзаев.

В Уголовном кодексе Российской Федерации имеется ст. 156, которая предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, подчеркнул Хамзаев.

«Прошу Вас оценить и поддержать целесообразность внесения пункта 2 в статью 156 Уголовного кодекса Российской Федерации в части введения наказания в виде лишения свободы сроком до пяти лет за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с созданием угрозы здоровью и жизни несовершеннолетнего», — говорится в тексте обращения.

Ранее полиция нашла водителя, который катал людей на тюбингах, привязанных к автомобилю.

Сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья в кратчайшие сроки нашли водителя внедорожника, катавшего в Мытищах группу людей на тюбингах, привязанных к автомобилю.

26-летний мужчина привлечён к административной ответственности в соответствии с законодательством.

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