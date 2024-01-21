Полиция нашла катавшего людей на тюбингах водителя
- РИА Новости
Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья в кратчайшие сроки нашли водителя внедорожника, катавшего в Мытищинском районе группу людей на тюбингах, привязанных к автомобилю.
«26-летний мужчина привлечён к административной ответственности в соответствии с законодательством», — сообщила Волк.
13 января Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в результате катания на тюбинге.