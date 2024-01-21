Полиция нашла катавшего людей на тюбингах водителя

Полиция нашла водителя, который катал людей на тюбингах, привязанных к автомобилю.

Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья в кратчайшие сроки нашли водителя внедорожника, катавшего в Мытищинском районе группу людей на тюбингах, привязанных к автомобилю.

«26-летний мужчина привлечён к административной ответственности в соответствии с законодательством», — сообщила Волк.

13 января Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в результате катания на тюбинге.