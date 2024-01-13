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В Красноярске погиб подросток после катания на тюбинге

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в результате катания на тюбинге.
В Красноярске погиб подросток после катания на тюбинге
  • РИА Новости

Мальчик вместе с приятелем пошёл кататься на склон горы неподалёку от дома. Во время спуска на тюбинге его занесло, подросток упал с 15-метровой высоты. Ребёнок скончался от травм на месте до приезда скорой помощи.

«По факту гибели 14-летнего подростка в результате катания на несанкционированной горке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

Ранее ребёнок в городе Берёзовском Свердловской области погиб после того, как выпил энергетики и вдохнул пары газа.

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