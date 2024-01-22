В Мурманской области направят 6,8 млрд рублей на развитие образования

В Мурманской области направят 6,8 млрд рублей на развитие высшего и среднего профессионального образования. В 2024 году власти планируют профинансировать строительство 40 лабораторий и четырёх кластеров.

Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на областное правительство.

С 2019 года на развитие среднего и высшего образования в регионе выделили около 20,5 млрд рублей. За это время в колледжах и техникумах создали 88 лабораторий, сформировали три образовательных кластера по программе «Профессионалитет», улучшили условия проживания в общежитиях для тысячи студентов.

В течение 2024 года в Мурманском арктическом университете создадут 24 лаборатории, три социальных объекта, научный центр. Предусмотрены и другие работы.

Ранее сообщалось, что в Тверской области в 2024 году с целью обновления материально-технической базы образовательных учреждений закупят оборудование для новых «Точек роста», центров «Кванториум» и «IT-куба».