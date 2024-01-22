В Ставропольском крае восстановили права 5000 обманутых дольщиков с 2013 года

В Ставропольском крае восстановили права 5 тыс. обманутых дольщиков на 48 объектах, начиная с 2013 года, заявил на брифинге и. о. министра строительства и архитектуры региона Валерий Савченко.

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Об этом сообщает ИА «Победа26». По 28 объектам работу проводили с привлечением федеральных механизмов. «В 2022 году по инициативе губернатора Владимира Владимирова в регионе приняли краевой закон, по которому восстанавливали права дольщиков, вложившихся в объекты, которые нельзя достроить. С помощью этого закона восстановили права 170 граждан на сумму 220 млн рублей», — отметил Савченко. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре восстановили права 524 обманутых дольщиков.