В ХМАО восстановили права 524 обманутых дольщиков за год

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре восстановили права 524 обманутых дольщиков в 2023 году.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального департамента строительства и ЖКХ.

«Семь югорских долгостроев исключены из единого реестра проблемных объектов РФ этом году. До этого момента таких объектов в базе было 12», — заявили в пресс-службе.

В настоящее время в едином реестре долгостроев региона остаётся пять объектов. В 2024 году планируется обеспечить жильём ещё более 600 дольщиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе полностью решат проблему с обманутыми дольщиками до 1 января.