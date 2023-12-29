RT в Telegram
Подпишись

В ХМАО восстановили права 524 обманутых дольщиков за год

Короткая ссылка
В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре восстановили права 524 обманутых дольщиков в 2023 году.
В ХМАО восстановили права 524 обманутых дольщиков за год
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального департамента строительства и ЖКХ.

«Семь югорских долгостроев исключены из единого реестра проблемных объектов РФ этом году. До этого момента таких объектов в базе было 12», — заявили в пресс-службе.

В настоящее время в едином реестре долгостроев региона остаётся пять объектов. В 2024 году планируется обеспечить жильём ещё более 600 дольщиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе полностью решат проблему с обманутыми дольщиками до 1 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить