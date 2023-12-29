В ХМАО восстановили права 524 обманутых дольщиков за год
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального департамента строительства и ЖКХ.
«Семь югорских долгостроев исключены из единого реестра проблемных объектов РФ этом году. До этого момента таких объектов в базе было 12», — заявили в пресс-службе.
В настоящее время в едином реестре долгостроев региона остаётся пять объектов. В 2024 году планируется обеспечить жильём ещё более 600 дольщиков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе полностью решат проблему с обманутыми дольщиками до 1 января.