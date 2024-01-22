Путин 23 января даст старт Году семьи в России

Российский президент Владимир Путин 23 января посетит всероссийский семейный форум «Родные — любимые», где пройдёт торжественная церемония старта Года семьи в России.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Форум проходит в рамках международной выставки «Россия» на ВДНХ.

«23 января Владимир Путин примет участие в работе всероссийского семейного форума «Родные — любимые», в рамках которого состоится торжественная церемония старта Года семьи в России», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Всероссийский семейный форум «Родные — любимые» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ съехались династии со всей страны.

Участники форума рассказывают о семейных ценностях и традициях, проводят интересные экскурсии для посетителей, а также делятся личным опытом о том, как выстроить доверительные отношения с детьми и мотивировать их профессионально развиваться.