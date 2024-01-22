Песков: Минобороны принимает меры по защите объектов в России от атак ВСУ
Песков прокомментировал пожар на объекте НОВАТЭКа в Усть-Луге
- РИА Новости
«Министерство обороны, наши средства ПВО, другие соответствующие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобного рода террористических атак», — сказал Песков на брифинге в ответ на вопрос о возгорании на терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге.
Накануне компания сообщила, что пожар на объекте произошёл из-за внешнего воздействия.
В связи с возгоранием технологический процесс на терминале в порту Усть-Луга приостановили.