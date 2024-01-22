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Песков: Минобороны принимает меры по защите объектов в России от атак ВСУ

Песков прокомментировал пожар на объекте НОВАТЭКа в Усть-Луге

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Министерство обороны России и другие ведомства предпринимают необходимые меры для защиты от нападений ВСУ на российские объекты. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: Минобороны принимает меры по защите объектов в России от атак ВСУ
  • РИА Новости

«Министерство обороны, наши средства ПВО, другие соответствующие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобного рода террористических атак», — сказал Песков на брифинге в ответ на вопрос о возгорании на терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге.

Накануне компания сообщила, что пожар на объекте произошёл из-за внешнего воздействия.

В связи с возгоранием технологический процесс на терминале в порту Усть-Луга приостановили.

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