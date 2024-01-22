Жителей Пеновского района поздравили с 82-летием освобождения от фашистских войск

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил жителей Пеновского района с 82-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«В январе 1942 года благодаря мужеству и самоотверженности защитников была завоёвана долгожданная свобода Пеновского края. Имена и подвиги красноармейцев, партизан и подпольщиков вошли в историю вашей малой Родины, стали немеркнущими символами настоящего патриотизма», — сказал Руденя.

В Пеновском округе родилась партизанка Лиза Чайкина, возглавлявшая во время войны организацию молодых партизан.

В братских могилах района похоронены 1170 советских воинов.

Ранее сообщалось, что власти Ставрополья поздравили жителей двух округов с годовщиной освобождения от фашистов.