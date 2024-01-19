Власти Ставрополья поздравили жителей двух округов с годовщиной освобождения от фашистов

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил жителей Петровского и Труновского округов с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Об этом сообщает ИА «Победа26».

Освобождение региона проходило поэтапно.

«19 января, 81 год назад, наши войска изгнали оккупантов из Петровского и Труновского округов. Почти полгода фашисты хозяйничали на нашей земле, воплощая свои зверские планы. Но благодаря героизму советских солдат, благодаря стойкости местных жителей, не покорившихся врагу и продолжавших сопротивление, враг был разбит и обращён в бегство», — заявил Владимиров.

Как отметил губернатор, долг жителей — передать память новым поколениям и сохранить её навсегда.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прошёл праздничный концерт «Непокорённый герой — Ленинград», посвящённый 81-й годовщине прорыва фашистской блокады.