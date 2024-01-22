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Челябинск занял второе место среди российских городов по числу новых соцобъектов

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Челябинск занял второе место среди городов России по числу построенных за последние десять лет школ, детских садов и других социально значимых объектов.
Челябинск занял второе место среди российских городов по числу новых соцобъектов
  • Gettyimages.ru
  • © Maksim Maslakov

За минувший год в городе построили 71 такое здание, сообщает URA.RU со ссылкой на российское правительство.

Первую строчку в рейтинге городов, где за десять лет построили больше всего школ и детсадов, заняла Казань — всего 115 учреждений, из них 90 детсадов и 25 школ, уточнили в ведомстве.

Третье место по России занимает Новосибирск с 70 построенными объектами социальной инфраструктуры, из которых 49 детсадов и 21 школа.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.

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