Бюджет Ульяновска получил 20 миллиардов рублей в 2023 году

Глава Финансового управления администрации Ульяновска Александр Бармин заявил, что в 2023 году в городской бюджет поступило 20,1 млрд рублей, что на 13% больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Как отметил чиновник, налоговые и неналоговые доходы составили 8,1 млрд рублей, безвозмездные поступления — 11,8 млрд.

Также в рамках акции «Формирование финансовой культуры населения Ульяновской области» проведено более тысячи уроков финансовой грамотности. В них приняли участие 47 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в бюджет Пермского края поступило 243,3 млрд рублей в 2023 году.