RT в Telegram
Подпишись

Бюджет Ульяновска получил 20 миллиардов рублей в 2023 году

Короткая ссылка
Глава Финансового управления администрации Ульяновска Александр Бармин заявил, что в 2023 году в городской бюджет поступило 20,1 млрд рублей, что на 13% больше, чем в 2022 году.
Бюджет Ульяновска получил 20 миллиардов рублей в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает mosaica.ru.

Как отметил чиновник, налоговые и неналоговые доходы составили 8,1 млрд рублей, безвозмездные поступления — 11,8 млрд.

Также в рамках акции «Формирование финансовой культуры населения Ульяновской области» проведено более тысячи уроков финансовой грамотности. В них приняли участие 47 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в бюджет Пермского края поступило 243,3 млрд рублей в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить