Бюджет Ульяновска получил 20 миллиардов рублей в 2023 году
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Об этом сообщает mosaica.ru.
Как отметил чиновник, налоговые и неналоговые доходы составили 8,1 млрд рублей, безвозмездные поступления — 11,8 млрд.
Также в рамках акции «Формирование финансовой культуры населения Ульяновской области» проведено более тысячи уроков финансовой грамотности. В них приняли участие 47 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в бюджет Пермского края поступило 243,3 млрд рублей в 2023 году.