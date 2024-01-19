В бюджет Пермского края поступило 243,3 миллиарда рублей в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Как рассказали в ведомстве, это составило 116,3% годового плана.
Также там отметили, что регион взял у федерального центра кредиты на сумму 28 млрд рублей на строительство автодорог, транспортной развязки «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара», нового здания художественной галереи, новых автобусов и реконструкцию теплосетей в Чайковском.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии отремонтируют 500 км дорог за три года.