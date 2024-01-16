В Удмуртии отремонтируют 500 километров дорог за три года

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе за три года отремонтируют 500 км дорог.

Об этом сообщает udm-info.ru.

«В этом году в Удмуртии начинаем большой трёхлетний проект по ремонту дорог и тротуаров в Ижевске. Каждый год будет выделяться не менее 1 млрд 200 млн рублей», — заявил Бречалов.

Также он отметил, что миллиард рублей из этих средств направят на ремонт и реконструкцию улиц и перекрёстков, 200 млн рублей — на ремонт и строительство тротуаров.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае в 2024 году профинансируют работы по ремонту дорог и реконструкции мостов. Объём дорожного фонда в краевом бюджете составляет 15 млрд рублей.