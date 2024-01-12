На Ставрополье 15 млрд рублей направят на ремонт дорог в 2024 году
- Gettyimages.ru
- © Smederevac
Об этом информирует newstracker.ru.
В частности, на ремонт дорог вблизи региональных школ направят 500 млн рублей.
Также в текущем году продолжат работу по восстановлению двух мостов в Невинномысске и моста в Пятигорске.
Ранее, как сообщало «Утро.ру», мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги работы общественного транспорта в новогодние и рождественские праздники. Пассажиры совершили 63,5 млн поездок, что на 4% больше, чем годом ранее.