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На Ставрополье 15 млрд рублей направят на ремонт дорог в 2024 году

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В Ставропольском крае в 2024 году профинансируют работы по ремонту дорог и реконструкции мостов. Объём дорожного фонда в краевом бюджете составляет 15 млрд рублей.
На Ставрополье 15 млрд рублей направят на ремонт дорог в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Smederevac

Об этом информирует newstracker.ru.

В частности, на ремонт дорог вблизи региональных школ направят 500 млн рублей.

Также в текущем году продолжат работу по восстановлению двух мостов в Невинномысске и моста в Пятигорске.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги работы общественного транспорта в новогодние и рождественские праздники. Пассажиры совершили 63,5 млн поездок, что на 4% больше, чем годом ранее.

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