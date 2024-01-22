В Севастополе объявили 23 и 24 января выходными в связи с паводком

В Севастополе объявили выходными днями 23 и 24 января из-за перебоев с водоснабжением, которые возникли в связи с обильными осадками и паводком.

Об этом губернатор города Михаил Развожаев сказал в ходе аппаратного совещания.

«Сегодня с 13 часов в Севастополе сокращённый рабочий день, завтра и в среду — выходные», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в детских садах будут работать лишь дежурные группы.

Развожаев добавил, что все экстренные службы работают в штатном режиме.

Ранее в Севастополе объявили 22 января выходным для школьников из-за проблем с водой.