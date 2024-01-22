В Севастополе объявили 23 и 24 января выходными в связи с паводком
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- © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
Об этом губернатор города Михаил Развожаев сказал в ходе аппаратного совещания.
«Сегодня с 13 часов в Севастополе сокращённый рабочий день, завтра и в среду — выходные», — цитирует его ТАСС.
По его словам, в детских садах будут работать лишь дежурные группы.
Развожаев добавил, что все экстренные службы работают в штатном режиме.
Ранее в Севастополе объявили 22 января выходным для школьников из-за проблем с водой.