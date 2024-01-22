Кандидат в президенты Харитонов сообщил об открытии предвыборного штаба КПРФ

Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов рассказал, что предвыборный штаб партии уже открыт, сейчас готовится команда наблюдателей.

«Он уже открыт», — сказал Харитонов журналистам, отвечая на вопрос, будут ли в субъектах России и Москве открыты централизованно предвыборные штабы. Его слова приводит РИА Новости.

По словам депутата Юрия Афонина, у КПРФ более 3 тыс. местных и около 14 тыс. первичных партийных организаций.

Ранее в ряде городов России началась кампания по наружной рекламе кандидата на должность президента Владимира Путина со слоганом «Россия. Путин. 2024».

Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что в избирательной кампании к настоящему моменту принимают участие 11 человек, восемь из которых были выдвинуты от политпартий, трое — самовыдвиженцы.