Президенту России Владимиру Путину не поступало обращений о признании киевского режима террористическим.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин в мае во время Петербургского международного юридического форума предложил признать Украину террористическим государством.

«Насколько я знаю, обращений к президенту не было», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что вероятность нового конфликта с Украиной в будущем является стопроцентной, какие бы «бумажки о безопасности» киевский режим ни подписывал с Западом.