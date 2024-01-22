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Песков: обращений к Путину о признании режима в Киеве террористическим не было

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Президенту России Владимиру Путину не поступало обращений о признании киевского режима террористическим.
Песков: обращений к Путину о признании режима в Киеве террористическим не было
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин в мае во время Петербургского международного юридического форума предложил признать Украину террористическим государством.

«Насколько я знаю, обращений к президенту не было», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что вероятность нового конфликта с Украиной в будущем является стопроцентной, какие бы «бумажки о безопасности» киевский режим ни подписывал с Западом.

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