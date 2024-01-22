На Балтфлоте прошёл чемпионат по армейскому рукопашному бою
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
В поединках участвовали мастера спорта и кандидаты в мастера спорта.
Призёрами стали команды берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы БФ, смешанного вертолётного и смешанного авиационного полков.
Из победителей сформируют сборную команду, которая выступит на чемпионате Военно-морского флота по армейскому рукопашному бою.
Ранее сообщалось, что военные Балтийского флота провели тактико-специальное занятие в Калининградской области. В учениях участвовали 100 военнослужащих и 20 единиц военной и специальной техники.