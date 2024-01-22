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На Балтфлоте прошёл чемпионат по армейскому рукопашному бою

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В чемпионате Балтийского флота по армейскому рукопашному бою приняли участие 80 военнослужащих из 14 сборных команд.
На Балтфлоте прошёл чемпионат по армейскому рукопашному бою
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В поединках участвовали мастера спорта и кандидаты в мастера спорта.

Призёрами стали команды берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы БФ, смешанного вертолётного и смешанного авиационного полков.

Из победителей сформируют сборную команду, которая выступит на чемпионате Военно-морского флота по армейскому рукопашному бою.

Ранее сообщалось, что военные Балтийского флота провели тактико-специальное занятие в Калининградской области. В учениях участвовали 100 военнослужащих и 20 единиц военной и специальной техники.

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