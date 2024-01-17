Спецназ Балтфлота отработал противодиверсионные навыки
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
В ходе манёвров спецназ обнаружил и уничтожил полевой лагерь условного противника.
Разведка местности проводилась с помощью беспилотных летательных аппаратов и комплексов электронной разведки.
После выполнения учебной задачи спецназ был эвакуирован на бронированных автомобилях «Тайфун».
Ранее сообщалось, что корабли Черноморского флота провели учения с выполнением дневных и ночных стрельб.