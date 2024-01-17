Спецназ Балтфлота отработал противодиверсионные навыки

Военные Балтийского флота провели тактико-специальное занятие в Калининградской области. В учениях участвовали 100 военнослужащих и 20 единиц военной и специальной техники.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В ходе манёвров спецназ обнаружил и уничтожил полевой лагерь условного противника.

Разведка местности проводилась с помощью беспилотных летательных аппаратов и комплексов электронной разведки.

После выполнения учебной задачи спецназ был эвакуирован на бронированных автомобилях «Тайфун».

Ранее сообщалось, что корабли Черноморского флота провели учения с выполнением дневных и ночных стрельб.