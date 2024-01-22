В Кемеровской области рассказали о планах по благоустройству 139 объектов

В правительстве Кемеровской области заявили, что в 2024 году в регионе направят 200 млн рублей на благоустройство 139 объектов, выбранных по результатам конкурсного отбора.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Всего на конкурс в этом году поступило 182 заявки из 33 муниципальных образований Кузбасса. По-прежнему лидирует благоустройство спортивных и игровых площадок. Самые активные участники по числу поданных проектов в этом году — Промышленновский и Крапивинский округа, Таштагольский район, Гурьевский, Юргинский, Беловский, Ижморский и Новокузнецкий округа», — сказали в министерстве.

Там также отметили, что самое большое число проектов получат софинансирование областного бюджета в Тисульском округе.

Отбор проектов в регионе проводится шестой год подряд. За пять лет благоустроено более 670 объектов.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области выделят 7,5 млрд рублей на ремонт детских садов и школ в 2024 году.