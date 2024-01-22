RT в Telegram
Подпишись

В Кемеровской области рассказали о планах по благоустройству 139 объектов

Короткая ссылка
В правительстве Кемеровской области заявили, что в 2024 году в регионе направят 200 млн рублей на благоустройство 139 объектов, выбранных по результатам конкурсного отбора.
В Кемеровской области рассказали о планах по благоустройству 139 объектов
  • Gettyimages.ru
  • © Дмитрий Коростылев

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Всего на конкурс в этом году поступило 182 заявки из 33 муниципальных образований Кузбасса. По-прежнему лидирует благоустройство спортивных и игровых площадок. Самые активные участники по числу поданных проектов в этом году — Промышленновский и Крапивинский округа, Таштагольский район, Гурьевский, Юргинский, Беловский, Ижморский и Новокузнецкий округа», — сказали в министерстве.

Там также отметили, что самое большое число проектов получат софинансирование областного бюджета в Тисульском округе.

Отбор проектов в регионе проводится шестой год подряд. За пять лет благоустроено более 670 объектов.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области выделят 7,5 млрд рублей на ремонт детских садов и школ в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить