Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что Киев использует закрытые Telegram-каналы для разжигания конфликтов среди российских подростков.

По её словам, парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Киева провела анализ данных, поступивших в организацию.

Кузнецова добавила, что Служба безопасности Украины (СБУ) также организовывает ячейки протестного движения.

«Киевский режим активизировал работу ботов в социальных сетях и чатах, они дискредитируют российские ценности и продвигают идеи экстремизма», — цитирует её РИА Новости.

В мае председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте экстремистских преступлений среди молодёжи.