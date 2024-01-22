Кузнецова: Киев через соцсети разжигает конфликты среди российских подростков
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По её словам, парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Киева провела анализ данных, поступивших в организацию.
Кузнецова добавила, что Служба безопасности Украины (СБУ) также организовывает ячейки протестного движения.
«Киевский режим активизировал работу ботов в социальных сетях и чатах, они дискредитируют российские ценности и продвигают идеи экстремизма», — цитирует её РИА Новости.
В мае председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте экстремистских преступлений среди молодёжи.