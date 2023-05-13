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Глава СК заявил о росте экстремистских преступлений в России среди молодёжи

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте экстремистских преступлений в стране среди молодёжи.
Глава СК заявил о росте экстремистских преступлений в России среди молодёжи
  • РИА Новости

Об этом он сказал, выступая в рамках Петербургского международного юридического форума.

«Мы отмечаем тенденцию, когда тяжкие и особое тяжкие преступления совершаются детьми. Есть тенденция роста экстремистских преступлений, которая совершается молодёжью», — цитирует его ТАСС.

По словам главы ведомства, молодёжь, совершая преступления, стремится показать жестокость и унизить жертву.

Ранее в Ярославле подросток в процессе издевательства над 15-летней девушкой разбил о её голову деревянную палку. Весь процесс сняли на видео и выложили в соцсеть.

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