Глава СК заявил о росте экстремистских преступлений в России среди молодёжи
- РИА Новости
Об этом он сказал, выступая в рамках Петербургского международного юридического форума.
«Мы отмечаем тенденцию, когда тяжкие и особое тяжкие преступления совершаются детьми. Есть тенденция роста экстремистских преступлений, которая совершается молодёжью», — цитирует его ТАСС.
По словам главы ведомства, молодёжь, совершая преступления, стремится показать жестокость и унизить жертву.
Ранее в Ярославле подросток в процессе издевательства над 15-летней девушкой разбил о её голову деревянную палку. Весь процесс сняли на видео и выложили в соцсеть.