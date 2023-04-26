В Ярославле подросток разбил в щепки деревянную палку о голову сверстницы

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В Ярославле подросток в процессе издевательства над 15-летней девушкой разбил о её голову деревянную палку. Весь процесс сняли на видео и выложили в соцсеть.
В Ярославле подросток разбил в щепки деревянную палку о голову сверстницы
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

На видео видно, как компания из нескольких человек издевается над школьницей: девушка сидит на земле и закрывает голову, пока подросток наносит ей удар и унижает её. От удара палка разлетелась в щепки.

Как пишет издание, видео было снято на пустыре в Дзержинском районе Ярославля. Участниками видео являются ученики одной из брагинских школ.

«23 апреля в полицию поступило заявление местной жительницы о нанесении сверстником побоев её 15-летней дочери, данный инцидент другими подростками был снят на видео», — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Нанёсшему удар подростку, по данным портала, 15 лет. В марте этого года он был поставлен на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних за совершение мелкого хулиганства.

Ранее сообщалось, что пьяный подросток в городе Чадан в Туве убил ударом ножа прохожего, отказавшегося купить спиртное.

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