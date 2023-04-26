В Ярославле подросток разбил в щепки деревянную палку о голову сверстницы
- РИА Новости
Об этом пишет kp.ru.
На видео видно, как компания из нескольких человек издевается над школьницей: девушка сидит на земле и закрывает голову, пока подросток наносит ей удар и унижает её. От удара палка разлетелась в щепки.
Как пишет издание, видео было снято на пустыре в Дзержинском районе Ярославля. Участниками видео являются ученики одной из брагинских школ.
«23 апреля в полицию поступило заявление местной жительницы о нанесении сверстником побоев её 15-летней дочери, данный инцидент другими подростками был снят на видео», — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Нанёсшему удар подростку, по данным портала, 15 лет. В марте этого года он был поставлен на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних за совершение мелкого хулиганства.
Ранее сообщалось, что пьяный подросток в городе Чадан в Туве убил ударом ножа прохожего, отказавшегося купить спиртное.