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Автоэксперт Хайцеэр назвал риски при покупке автомобиля со скрученным пробегом

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал о риске покупки подержанного автомобиля с фальсифицированным пробегом.
Автоэксперт Хайцеэр назвал риски при покупке автомобиля со скрученным пробегом
  • Gettyimages.ru
  • © Fahroni

«Человек покупает машину с условным пробегом 100 тыс. км и рассчитывает, что она до первого капитального ремонта пройдёт, к примеру, 100—150 тыс. км, однако её ресурс уже выработан. В этом основная опасность — автомобиль не проживёт столько, на сколько рассчитывает покупатель», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, автовладелец попадает в денежную ловушку. Помимо денег, потраченных на покупку машины, он ещё вынужден вкладывать в неё средства.

Ранее директор по коммуникациям ГК «Автодом» Анна Уткина посоветовала приобретать новый автомобиль в официальных дилерских центрах, профессионализм которых подтверждён независимыми источниками.

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