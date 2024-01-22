К платформе Mos.Hub присоединились 10 тысяч московских специалистов

Заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Алексей Анисимов заявил, что к облачной платформе Mos.Hub подключились 10 тыс. столичных специалистов.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«На сегодняшний день Mos.Hub — это один из самых стабильных и надёжных инструментов для российских разработчиков. IT-специалисты всё активнее присоединяются к работе на платформе: если в первое время ежемесячно на ней регистрировались всего несколько сотен человек, то декабрь стал для Mos.Hub рекордным — более 4,6 тыс. новых пользователей», — сказал Анисимов.

Отмечается, что IT-специалисты, вузы, веб-студии, школы и некоторые российские регионы разместили на платформе уже более 9,2 тыс. проектов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проект «Открой#Моспром» посетили около 15 млн человек за пять лет.