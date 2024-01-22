МВД: 23 человека доставили в полицию в Петербурге за пьянство на концерте

Сотрудники правоохранительных органов доставили в полицию 23 человека в возрасте от 15 до 18 лет за пьянство на концерте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в управлении МВД России по городу.

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«Полиция пресекла нарушение общественного порядка в концертном зале в Калининском районе Петербурга», — говорится в заявлении. Отмечается, что на нарушителей составили административные протоколы, после чего их передали официальным представителям. Ранее стало известно, что работа клуба «Мутабор», где ранее прошла вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, приостановлена на 90 суток по решению Лефортовского суда Москвы.