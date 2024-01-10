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Суд в Москве приостановил на 90 суток работу клуба «Мутабор»

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Работа клуба «Мутабор», где ранее прошла вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, приостановлена на 90 суток по решению Лефортовского суда Москвы.
Суд в Москве приостановил на 90 суток работу клуба «Мутабор»
  • РИА Новости

«Суд... назначил наказание в виде приостановки деятельности на срок 90 дней, исчисляя его с 27 декабря прошлого года», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что по ст. 6.6 КоАП России предусмотрен штраф в размере 30—50 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ранее Российское авторское общество (РАО) обратилось в арбитражный суд Москвы с иском к ночному клубу «Мутабор». Российские авторы потребовали взыскать с ООО «Арт Центр» 537 тыс. рублей.

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