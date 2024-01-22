В Миассе нашли живым пропавшего 10-летнего школьника

В Миассе 20 января после ночи поисков обнаружили пропавшего накануне 10-летнего мальчика. Ребёнка нашли спящим на картоне в подъезде одного из домов города.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Близкие ребёнка обратились в полицию вечером в пятницу, 19 января, когда мальчик не вернулся домой из школы. С 22:00 развернулись масштабные поиски с участием полиции и кинологов.

«Около 4:00 утра 20 января спасатели нашли ребёнка: он спал в тамбуре между подъездом и чердаком 10-этажки, подстелив на пол картон», — рассказали в ПСС.

С мальчиком работают сотрудники МВД. Они, в частности, стараются выяснить причины, побудившие его сбежать из дома.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции в Ижевске вернули домой уснувшую в транспорте восьмилетнюю девочку.