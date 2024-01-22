RT в Telegram
Подпишись

В Миассе нашли живым пропавшего 10-летнего школьника

Короткая ссылка
В Миассе 20 января после ночи поисков обнаружили пропавшего накануне 10-летнего мальчика. Ребёнка нашли спящим на картоне в подъезде одного из домов города.
В Миассе нашли живым пропавшего 10-летнего школьника
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Близкие ребёнка обратились в полицию вечером в пятницу, 19 января, когда мальчик не вернулся домой из школы. С 22:00 развернулись масштабные поиски с участием полиции и кинологов.

«Около 4:00 утра 20 января спасатели нашли ребёнка: он спал в тамбуре между подъездом и чердаком 10-этажки, подстелив на пол картон», — рассказали в ПСС.

С мальчиком работают сотрудники МВД. Они, в частности, стараются выяснить причины, побудившие его сбежать из дома.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции в Ижевске вернули домой уснувшую в транспорте восьмилетнюю девочку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить