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Полицейские в Ижевске вернули домой уснувшую в транспорте восьмилетнюю девочку

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции в Ижевске вернули домой уснувшую в транспорте восьмилетнюю девочку.
Полицейские в Ижевске вернули домой уснувшую в транспорте восьмилетнюю девочку
  • РИА Новости

Об этом она написала в своём Telegram.

«Малышка заснула в транспорте, возвращаясь из школы. Адрес свой не знала, а телефон мамы, записанный в школьном дневнике, оказался недоступен.
На помощь девочке пришёл сотрудник полиции», — указала она.

Как уточнила Волк, госавтоинспектор отделения технадзора капитан полиции Андрей Скорняков увидел растерянного ребенка на остановке общественного транспорта, а после вместе с коллегами они установили адрес школьницы, отвезли домой и передали родителям. К тому времени они уже обеспокоились и начали собственные поиски дочери.

Ранее пропавшего в Новосибирске 11-летнего мальчика нашли живым.

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