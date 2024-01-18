Полицейские в Ижевске вернули домой уснувшую в транспорте восьмилетнюю девочку
- РИА Новости
Об этом она написала в своём Telegram.
«Малышка заснула в транспорте, возвращаясь из школы. Адрес свой не знала, а телефон мамы, записанный в школьном дневнике, оказался недоступен.
На помощь девочке пришёл сотрудник полиции», — указала она.
Как уточнила Волк, госавтоинспектор отделения технадзора капитан полиции Андрей Скорняков увидел растерянного ребенка на остановке общественного транспорта, а после вместе с коллегами они установили адрес школьницы, отвезли домой и передали родителям. К тому времени они уже обеспокоились и начали собственные поиски дочери.
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