В ДНР пресекли крупный канал сбыта наркотиков

Отделение ФСБ в Донецкой Народной Республики заявило о выявлении и пресечении крупного канала сбыта наркотиков в городе Енакиево.

Уточняется, что сотрудниками ведомства была задержана группа лиц, организовавшая преступную схему сбыта наркотических веществ в крупном размере.

«В ходе обысков по местам проживания задержанных обнаружено и изъято около 2 кг каннабиса», — цитирует заявление ФСБ РИА Новости.

Следственным подразделением МВД по факту преступления возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 ч.3 УК России.

Ранее сообщалось, что двоих петербуржцев задержали в Ульяновской области по подозрению в наркоторговле.