Бастрыкин запросил доклад о внутриутробной гибели ребёнка в роддоме в Челябинске
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как указывается в заявлении ведомства, в СК обратилась жительница Челябинска, которая обвинила медработников во внутриутробной гибели плода «ввиду несвоевременно принятых мер по родоразрешению».
В региональном отделении СК данное дело расследуется по ч.2 ст. 293 УК России.
«По поручению председателя СК России... будет представлен доклад о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах», — отмечается в заявлении.
В мае 2023 года Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту жалоб на роддом в Батайске.