Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту жалоб на роддом в Батайске.

Об этом информирует rostovgazeta.ru со ссылкой на Следственный комитет России.

«В эфире федерального канала сообщалось, что бывшие пациентки роддома в городе Батайске Ростовской области просят разобраться в обстоятельствах ухудшения состояния здоровья после неправильно проведённой анестезии», — отмечается в сообщении.

Проводится проверка.

В феврале сообщалось, что в Крыму организовали проверку по факту смерти ребёнка в перинатальном центре.