Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту жалоб на роддом в Батайске
- РИА Новости
Об этом информирует rostovgazeta.ru со ссылкой на Следственный комитет России.
«В эфире федерального канала сообщалось, что бывшие пациентки роддома в городе Батайске Ростовской области просят разобраться в обстоятельствах ухудшения состояния здоровья после неправильно проведённой анестезии», — отмечается в сообщении.
Проводится проверка.
В феврале сообщалось, что в Крыму организовали проверку по факту смерти ребёнка в перинатальном центре.