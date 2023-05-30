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Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту жалоб на роддом в Батайске

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту жалоб на роддом в Батайске.
Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту жалоб на роддом в Батайске
  • РИА Новости

Об этом информирует rostovgazeta.ru со ссылкой на Следственный комитет России.

«В эфире федерального канала сообщалось, что бывшие пациентки роддома в городе Батайске Ростовской области просят разобраться в обстоятельствах ухудшения состояния здоровья после неправильно проведённой анестезии», — отмечается в сообщении.

Проводится проверка.

В феврале сообщалось, что в Крыму организовали проверку по факту смерти ребёнка в перинатальном центре.

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