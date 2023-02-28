В Крыму организовали проверку по факту смерти ребёнка в перинатальном центре

В Симферополе организовали проверку по факту смерти ребёнка в перинатальном центре.

Об этом сообщает «Крым 24».

Следователи выезжали на место происшествия, изъяли копии документов, назначили экспертизу.

«В следственном отделе был организован личный приём членов семьи роженицы, приняты все доводы, которые будут тщательным образом изучены, даны разъяснения о порядке и сроках проверочных мероприятий», — рассказали в региональном СУ СК России.

В прокуратуре уточнили, что в перинатальный центр мать ребёнка была доставлена 24 февраля. Роды были 25 февраля.

«Надзорным ведомством организована проверка соблюдения требований законодательства о здравоохранении при оказании перинатальным центром медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, послеродовый период и новорождённым детям», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге девочка, пострадавшая во время прогулки в детском саду №180, скончалась в больнице.